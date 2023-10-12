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Пассажиров рейса из Владивостока доставили в Читу после двух экстренных посадок
Фото: Вечерние Ведомости
Пассажиров рейса из Владивостока доставили в Читу только после двух попыток. Первый самолет, а также резервный борт совершили экстренные посадки из-за технических неисправностей.
В субботу, 14 октября, Superjet 100 АО авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс по маршруту «Владивосток-Чита», вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности двигателя, сообщила ранее Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. По данным ведомства, на борту находились 80 пассажиров, самолет благополучно приземлился в аэропорту Владивостока. Обошлось без пострадавших.
Для пассажиров организовали резервное судно на следующий день. Однако и этот самолет совершил экстренную посадку по техническим причинам. Самолет вынужденно сел в Хабаровске.
«15 октября 2023 года резервное судно с пассажирами вылетело по запланированному маршруту, однако по техническим причинам совершило посадку в аэропорту г. Хабаровска», — сообщила прокуратура.
Позже в Восточном межрегиональном СУТ СК России уточнили, что причиной стала ошибка в гидросистеме правого двигателя. «Самолет "Sukhoi Superjet 100", сообщением "Владивосток-Чита", совершил вынужденную посадку на аэродроме города Хабаровск из-за ошибки в гидросистеме правого двигателя. Посадка самолета прошла благополучно. Пострадавших нет. Причины технической неисправности устанавливаются», — сообщили накануне в управлении.
Пассажиров разместили в гостинице. В понедельник стало известно, что часть пассажиров все-таки доставили в Читу на Boeing.
«Вылетели 39 пассажиров и четыре члена экипажа. Отправились на другом воздушном судне сегодня в 5.56 (22.56 мск 15 октября)», — пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта Хабаровска.
Пассажиров отправили бортом Boeing 737 этой же авиакомпании. Об оставшихся пассажирах пока не сообщается.
В субботу, 14 октября, Superjet 100 АО авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс по маршруту «Владивосток-Чита», вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности двигателя, сообщила ранее Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. По данным ведомства, на борту находились 80 пассажиров, самолет благополучно приземлился в аэропорту Владивостока. Обошлось без пострадавших.
Для пассажиров организовали резервное судно на следующий день. Однако и этот самолет совершил экстренную посадку по техническим причинам. Самолет вынужденно сел в Хабаровске.
«15 октября 2023 года резервное судно с пассажирами вылетело по запланированному маршруту, однако по техническим причинам совершило посадку в аэропорту г. Хабаровска», — сообщила прокуратура.
Позже в Восточном межрегиональном СУТ СК России уточнили, что причиной стала ошибка в гидросистеме правого двигателя. «Самолет "Sukhoi Superjet 100", сообщением "Владивосток-Чита", совершил вынужденную посадку на аэродроме города Хабаровск из-за ошибки в гидросистеме правого двигателя. Посадка самолета прошла благополучно. Пострадавших нет. Причины технической неисправности устанавливаются», — сообщили накануне в управлении.
Пассажиров разместили в гостинице. В понедельник стало известно, что часть пассажиров все-таки доставили в Читу на Boeing.
«Вылетели 39 пассажиров и четыре члена экипажа. Отправились на другом воздушном судне сегодня в 5.56 (22.56 мск 15 октября)», — пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта Хабаровска.
Пассажиров отправили бортом Boeing 737 этой же авиакомпании. Об оставшихся пассажирах пока не сообщается.
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