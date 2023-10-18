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ГД в I чтении приняла поправки о наказании за «дискредитацию» добровольцев Росгвардии
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
ГД в четверг приняла в первом чтении поправки в УК и КоАП, которыми предлагается установить ответственность «за дискредитацию добровольческих подразделений Росгвардии».
Ответственность предлагается за:
«публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об оказании добровольческими формированиями содействия в выполнении задач, возложенных на войска национальной гвардии РФ, за дискредитацию таких формирований, а также за оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов об уголовном преследовании лиц, входящих в состав этих добровольческих формирований».
Максимальная мера за распространение «фейков» — срок от 10 до 15 лет (в случае наступления тяжких последствий), также предлагается штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, исправительные работы сроком до года или принудительные — до трех лет.
«По статье о дискредитации минимальное наказание — штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, максимальное — лишение свободы сроком до пяти лет. Максимальное наказание по административной статье — штраф до 1 млн рублей для юрлиц», — сообщают в ГД.
Ответственность предлагается за:
«публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об оказании добровольческими формированиями содействия в выполнении задач, возложенных на войска национальной гвардии РФ, за дискредитацию таких формирований, а также за оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов об уголовном преследовании лиц, входящих в состав этих добровольческих формирований».
Максимальная мера за распространение «фейков» — срок от 10 до 15 лет (в случае наступления тяжких последствий), также предлагается штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, исправительные работы сроком до года или принудительные — до трех лет.
«По статье о дискредитации минимальное наказание — штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, максимальное — лишение свободы сроком до пяти лет. Максимальное наказание по административной статье — штраф до 1 млн рублей для юрлиц», — сообщают в ГД.
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