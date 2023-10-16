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Сенатор от Татарстана попал в реанимацию после ДТП
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов попал в реанимацию после ДТП.
Информация об этом появилась в телеграм-каналах, RT со ссылкой на свой источник пишет, что сенатор был за рулём Toyota Land Cruiser и нарушил правило обгона, несмотря на запрещающий знак. Автомобиль Емельянова столкнулся с Volkswagen Polo. Toyota вылетела кювет и перевернулась.
Сообщается, что сенатора выбросило из машины. Он получил переломы ребер, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, пишет RT.
За рулем второй машины, по данным СМИ, был инженер, в каком он состоянии, пока неизвестно.
Авария произошла утром 18 октября на дороге Чистополь — Нижнекамск.
Информация об этом появилась в телеграм-каналах, RT со ссылкой на свой источник пишет, что сенатор был за рулём Toyota Land Cruiser и нарушил правило обгона, несмотря на запрещающий знак. Автомобиль Емельянова столкнулся с Volkswagen Polo. Toyota вылетела кювет и перевернулась.
Сообщается, что сенатора выбросило из машины. Он получил переломы ребер, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, пишет RT.
За рулем второй машины, по данным СМИ, был инженер, в каком он состоянии, пока неизвестно.
Авария произошла утром 18 октября на дороге Чистополь — Нижнекамск.
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