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Депутаты ГД предложили запретить оскорбительные названия населенных пунктов
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Депутаты Госдумы озаботились проблемой «оскорбительных» и «нецензурных» названий населенных пунктов.
Законопроект о запрете таких наименований внесли в Госдуму представители фракции «Новые люди» вице-спикер Владислав Даванков и депутат Антон Ткачев.
Документ в думской базе пока не опубликован. По информации ТАСС, авторы инициативы предлагают поправки в закон «О наименованиях географических объектов», которые запретят употребление «оскорбительных (в том числе нецензурной брани), уничижительных, принижающих достоинство жителей населенного пункта наименований географических объектов».
Кроме того, предлагается передать полномочия по переименованию с регионального на муниципальный уровень.
Вице-спикер Даванков пояснил, что во фракцию обратились жители одной из деревень Ярославской области, «которая носит нецензурное название». «Люди жалуются, что никак не могут сменить название населенного пункта. Жители соседних городов над ними смеются. Молодежь уезжает, стараясь поскорее сменить прописку. Никто не хочет, чтобы в паспорте у их детей красовалось обидное слово. В таких населенных пунктах живут тысячи людей», — цитирует агентство.
Название деревни депутат не уточнил. По данным из открытых источников, в Ярославской области в Гаврилов-Ямском муниципальном районе есть деревня, названная словом, означающим жаргонное наименование развратной распущенной женщины.
Законопроект о запрете таких наименований внесли в Госдуму представители фракции «Новые люди» вице-спикер Владислав Даванков и депутат Антон Ткачев.
Документ в думской базе пока не опубликован. По информации ТАСС, авторы инициативы предлагают поправки в закон «О наименованиях географических объектов», которые запретят употребление «оскорбительных (в том числе нецензурной брани), уничижительных, принижающих достоинство жителей населенного пункта наименований географических объектов».
Кроме того, предлагается передать полномочия по переименованию с регионального на муниципальный уровень.
Вице-спикер Даванков пояснил, что во фракцию обратились жители одной из деревень Ярославской области, «которая носит нецензурное название». «Люди жалуются, что никак не могут сменить название населенного пункта. Жители соседних городов над ними смеются. Молодежь уезжает, стараясь поскорее сменить прописку. Никто не хочет, чтобы в паспорте у их детей красовалось обидное слово. В таких населенных пунктах живут тысячи людей», — цитирует агентство.
Название деревни депутат не уточнил. По данным из открытых источников, в Ярославской области в Гаврилов-Ямском муниципальном районе есть деревня, названная словом, означающим жаргонное наименование развратной распущенной женщины.
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