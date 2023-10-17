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В Челябинске мужчина с ножом напал на посетителей магазина, ранены три человека
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Челябинске мужчина с ножом напал на посетителей магазина.
Это произошло накануне вечером. Ранены три человека — две женщины и мужчина, их доставили в медицинское учреждение, сообщили в местной полиции.
«В одном из магазинов города 42-летний челябинец причинил телесные повреждения двум женщинам и мужчине, после чего скрылся <...> пострадали две челябинки 1992 и 2003 годов рождения и 37-летний мужчина. Они были доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.
Нападавший был оперативно задержан. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Также выяснилось, что у него есть судимость за совершение разбоя.
В местных СМИ уточнили, что нападение произошло в магазине торговой сети, которая продает алкогольную продукцию.
Это произошло накануне вечером. Ранены три человека — две женщины и мужчина, их доставили в медицинское учреждение, сообщили в местной полиции.
«В одном из магазинов города 42-летний челябинец причинил телесные повреждения двум женщинам и мужчине, после чего скрылся <...> пострадали две челябинки 1992 и 2003 годов рождения и 37-летний мужчина. Они были доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.
Нападавший был оперативно задержан. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Также выяснилось, что у него есть судимость за совершение разбоя.
В местных СМИ уточнили, что нападение произошло в магазине торговой сети, которая продает алкогольную продукцию.
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