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ВТБ Лизинг предлагает эксклюзивную скидку до 1,6 млн рублей на спецтехнику Cukurova

10.50 Четверг, 19 октября 2023
РЕКЛАМА. АО ВТБ ЛИЗИНГ ИНН 7709378229 Kra23j96a
ВТБ Лизинг анонсирует запуск эксклюзивного для российского рынка предложения и предоставляет скидку до 1,6 млн рублей на дорожно-строительную технику Cukurova. Максимальная скидка распространяется на востребованные модели экскаваторов-погрузчиков Cukurova 880S, 884, 885, 888 при условии внесения аванса в размере 20% и сроке лизинга 60 мес. Приобрести технику марки можно и на других условиях по лизингу, при этом размер скидки будет сформирован в индивидуальном порядке и составит от 555 000 до 774 000 рублей. Предложение действует до 31 декабря 2023 года.

При оформлении в лизинг экскаватора-погрузчика Cukurova 888S стоимостью c учетом скидки 12 129 233 рублей с авансом 20% сроком на 5 лет сумма договора лизинга снизится на 1 642 781 рублей, ежемесячный платеж составит от 266 802 рубля*, а выгода по налогам за весь срок лизинга достигнет 6 144 668 рублей.

Техника Cukurova предлагается в наличии и готова к отгрузке на следующий день после внесения аванса по договору лизинга. Для клиентов ВТБ Лизинг действуют гибкие условия по лизингу и каждый может выбрать комфортные параметры сделки: минимальный аванс, минимальное удорожание или минимальный ежемесячный платеж. Дополнительно у юрлиц на общей системе налогообложения есть возможность вернуть на баланс предприятия до 40% от стоимости техники за счет налоговых преференций по налогу на прибыль и НДС.

Дорожно-строительная техника Cukurova производится в Турции, хорошо зарекомендовала себя на мировом рынке и отличается оптимальным соотношением цены и качества. Конструктивные особенности экскаваторов-погрузчиков марки позволяют использовать не только ковши различного объема и назначения, но и фронтальное навесное оборудование: фрезы, щетки, роторные снегомёты и другие. Модели Cukurova 880S, 884, 885 и 888 отличаются повышенной проходимостью и низкими эксплуатационными расходами. Все это позволяет широко использовать технику в дорожном строительстве и в сфере коммунального благоустройства.
Поставщиком техники выступает Группа «Карьерные машины». Компания занимается 20 лет поставкой и сервисным обслуживанием дорожной и строительной техники на территории РФ и представлена 20 офисами в разных регионах.

«ВТБ Лизинг наращивает количество эксклюзивных на российском рынке программ с поставщиками спецтехники и запускает предложение на популярные модели марки Cukurova. В связи со стартом ряда масштабных инфраструктурных государственных проектов в РФ, мы отмечаем повышенный рост спроса на дорожно-строительную технику в текущем году и предлагаем её на выгодных условиях для своих клиентов», — прокомментировал Андрей Гетманюк, начальник управления развития бизнеса ВТБ Лизинг.

Подать заявку на приобретение в лизинг спецтехники Cukurova c поддержкой в виде коммерческой субсидии до 1,6 млн рублей юридические лица и предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.

*Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна для компаний на общей системе налогообложения (ОСН).

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Андрей Кольцов © Вечерние ведомости


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