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ВТБ Лизинг предлагает эксклюзивную скидку до 1,6 млн рублей на спецтехнику Cukurova
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ВТБ Лизинг анонсирует запуск эксклюзивного для российского рынка предложения и предоставляет скидку до 1,6 млн рублей на дорожно-строительную технику Cukurova. Максимальная скидка распространяется на востребованные модели экскаваторов-погрузчиков Cukurova 880S, 884, 885, 888 при условии внесения аванса в размере 20% и сроке лизинга 60 мес. Приобрести технику марки можно и на других условиях по лизингу, при этом размер скидки будет сформирован в индивидуальном порядке и составит от 555 000 до 774 000 рублей. Предложение действует до 31 декабря 2023 года.
При оформлении в лизинг экскаватора-погрузчика Cukurova 888S стоимостью c учетом скидки 12 129 233 рублей с авансом 20% сроком на 5 лет сумма договора лизинга снизится на 1 642 781 рублей, ежемесячный платеж составит от 266 802 рубля*, а выгода по налогам за весь срок лизинга достигнет 6 144 668 рублей.
Техника Cukurova предлагается в наличии и готова к отгрузке на следующий день после внесения аванса по договору лизинга. Для клиентов ВТБ Лизинг действуют гибкие условия по лизингу и каждый может выбрать комфортные параметры сделки: минимальный аванс, минимальное удорожание или минимальный ежемесячный платеж. Дополнительно у юрлиц на общей системе налогообложения есть возможность вернуть на баланс предприятия до 40% от стоимости техники за счет налоговых преференций по налогу на прибыль и НДС.
Дорожно-строительная техника Cukurova производится в Турции, хорошо зарекомендовала себя на мировом рынке и отличается оптимальным соотношением цены и качества. Конструктивные особенности экскаваторов-погрузчиков марки позволяют использовать не только ковши различного объема и назначения, но и фронтальное навесное оборудование: фрезы, щетки, роторные снегомёты и другие. Модели Cukurova 880S, 884, 885 и 888 отличаются повышенной проходимостью и низкими эксплуатационными расходами. Все это позволяет широко использовать технику в дорожном строительстве и в сфере коммунального благоустройства.
Поставщиком техники выступает Группа «Карьерные машины». Компания занимается 20 лет поставкой и сервисным обслуживанием дорожной и строительной техники на территории РФ и представлена 20 офисами в разных регионах.
«ВТБ Лизинг наращивает количество эксклюзивных на российском рынке программ с поставщиками спецтехники и запускает предложение на популярные модели марки Cukurova. В связи со стартом ряда масштабных инфраструктурных государственных проектов в РФ, мы отмечаем повышенный рост спроса на дорожно-строительную технику в текущем году и предлагаем её на выгодных условиях для своих клиентов», — прокомментировал Андрей Гетманюк, начальник управления развития бизнеса ВТБ Лизинг.
Подать заявку на приобретение в лизинг спецтехники Cukurova c поддержкой в виде коммерческой субсидии до 1,6 млн рублей юридические лица и предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.
*Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна для компаний на общей системе налогообложения (ОСН).
При оформлении в лизинг экскаватора-погрузчика Cukurova 888S стоимостью c учетом скидки 12 129 233 рублей с авансом 20% сроком на 5 лет сумма договора лизинга снизится на 1 642 781 рублей, ежемесячный платеж составит от 266 802 рубля*, а выгода по налогам за весь срок лизинга достигнет 6 144 668 рублей.
Техника Cukurova предлагается в наличии и готова к отгрузке на следующий день после внесения аванса по договору лизинга. Для клиентов ВТБ Лизинг действуют гибкие условия по лизингу и каждый может выбрать комфортные параметры сделки: минимальный аванс, минимальное удорожание или минимальный ежемесячный платеж. Дополнительно у юрлиц на общей системе налогообложения есть возможность вернуть на баланс предприятия до 40% от стоимости техники за счет налоговых преференций по налогу на прибыль и НДС.
Дорожно-строительная техника Cukurova производится в Турции, хорошо зарекомендовала себя на мировом рынке и отличается оптимальным соотношением цены и качества. Конструктивные особенности экскаваторов-погрузчиков марки позволяют использовать не только ковши различного объема и назначения, но и фронтальное навесное оборудование: фрезы, щетки, роторные снегомёты и другие. Модели Cukurova 880S, 884, 885 и 888 отличаются повышенной проходимостью и низкими эксплуатационными расходами. Все это позволяет широко использовать технику в дорожном строительстве и в сфере коммунального благоустройства.
Поставщиком техники выступает Группа «Карьерные машины». Компания занимается 20 лет поставкой и сервисным обслуживанием дорожной и строительной техники на территории РФ и представлена 20 офисами в разных регионах.
«ВТБ Лизинг наращивает количество эксклюзивных на российском рынке программ с поставщиками спецтехники и запускает предложение на популярные модели марки Cukurova. В связи со стартом ряда масштабных инфраструктурных государственных проектов в РФ, мы отмечаем повышенный рост спроса на дорожно-строительную технику в текущем году и предлагаем её на выгодных условиях для своих клиентов», — прокомментировал Андрей Гетманюк, начальник управления развития бизнеса ВТБ Лизинг.
Подать заявку на приобретение в лизинг спецтехники Cukurova c поддержкой в виде коммерческой субсидии до 1,6 млн рублей юридические лица и предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.
*Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна для компаний на общей системе налогообложения (ОСН).
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