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В Щелково против сотрудницы УК, переехавшей девушку на машине, возбудили уголовное дело

14.03 Среда, 18 октября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
В подмосковном Щелково возбудили уголовное дело против сотрудницы УК, которая после конфликта с жильцами сбила девушку и переехала ее на Audi.

Видео появилось в сети накануне. В подмосковной полиции сообщили, что ДТП произошло во вторник днем возле жилого дома на улице Космодемьянской. «Женщина 1998 года рождения, управляя легковым автомобилем, совершила наезд на местную жительницу, 1984 года рождения, которая с телесными повреждениями госпитализирована», — сообщили в полиции.

На совершившую наезд женщину возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.2 ст. 111 УК РФ).

Позже в местных СМИ появилась информация, что за рулем была сотрудница управляющей компании (по другим данным — представительница группы компаний, которая курирует все УК в районе). Жильцы высказали ей претензии о качестве коммунальных услуг, пожаловались на отсутствие отопления и ненадлежащее содержание подвалов, пишут местные издания. После конфликта женщина села в машину, сбила стоявшую рядом девушку и переехала ее.

Пострадавшая была госпитализирована с травмами разной степени тяжести. Сейчас, по словам врачей, она находится в удовлетворительном состоянии под наблюдением.

Между тем, в подмосковном СУ СК в среду возбудили еще одно уголовное дело — об услугах, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Речь идет о должностных лицах управляющей компании, которые «не оказали надлежащим образом услуги по теплоснабжению обслуживаемых домов в г. Щелково, а также по содержанию в исправном и надлежащем состоянии инженерных сетей к началу отопительного периода».

«Это привело к отсутствию в домах до настоящего момента отопления, поскольку общедомовые трубы находятся в состоянии, не готовом для работы, а также к затоплению подвалов», — сообщили в СУ СК по региону.

В государственной жилищной инспекции запрошена информация о деятельности управляющей компании, добавили в ведомстве, не уточнив, о какой именно УК идет речь.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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