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Король Иордании заявил, что Иордания и Египет не смогут принять палестинских беженцев
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Король Иордании Абдалла II заявил, что Иордания и Египет не смогут принять палестинских беженцев из сектора Газа.
«Беженцев нельзя принимать ни в Иордании, ни в Египте, и это красная линия», — приводит его слова иорданское агентство новостей Petra.
Издание пишет, что король «решительно выступает не только от имени Иордании, но и от имени братьев в Египте, указав, что эта ситуация имеет гуманитарные аспекты, которые необходимо решать в секторе Газа и на Западном берегу Иордана». «Невозможно пытаться навязать ситуацию, связанную с будущим палестинцев, другим странам», — цитирует короля издание.
Король заявил, что насилие должно прекратиться, «мы не можем продолжать один и тот же цикл насилия каждый год». По его словам, опасность расширения боевых действий в регионе реальна, «последствия будут ужасающими для всех».
Он призвал найти «политический горизонт», который объединит палестинцев и израильтян.
Об этом он заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Шольцем после их встречи в Берлине.
«Беженцев нельзя принимать ни в Иордании, ни в Египте, и это красная линия», — приводит его слова иорданское агентство новостей Petra.
Издание пишет, что король «решительно выступает не только от имени Иордании, но и от имени братьев в Египте, указав, что эта ситуация имеет гуманитарные аспекты, которые необходимо решать в секторе Газа и на Западном берегу Иордана». «Невозможно пытаться навязать ситуацию, связанную с будущим палестинцев, другим странам», — цитирует короля издание.
Король заявил, что насилие должно прекратиться, «мы не можем продолжать один и тот же цикл насилия каждый год». По его словам, опасность расширения боевых действий в регионе реальна, «последствия будут ужасающими для всех».
Он призвал найти «политический горизонт», который объединит палестинцев и израильтян.
Об этом он заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Шольцем после их встречи в Берлине.
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