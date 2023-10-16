Возрастное ограничение 18+
Самарская прокуратура проверяет сообщения о школьниках, упавших в обморок на линейке
Фото: телеграм-канал прокуратуры Самарской области
Самарская прокуратура проверяет сообщения о нескольких учениках, упавших в обморок на линейке в школе села Ташелка.
Сообщение об инциденте в школе поступило в ведомство по телефону. «Из сообщения и впоследствии распространенных в сети Интернет публикаций следует, что утром 16 октября во время школьной линейки несколько учащихся упали в обморок, при этом первая помощь была оказана не всем нуждающимся, один из детей якобы получил травму от удара о батарею, о чем не сообщено родителям», — сообщили в региональной прокуратуре.
Сколько именно детей упали в обморок, не сообщается. По данным прокуратуры, в Тольяттинскую детскую городскую клиническую больницу были госпитализированы три школьника.
«Их жизнь вне опасности. Сведения о наличии иных пострадавших детей отсутствуют», — добавили в ведомстве.
Проверку проводят прокуратура и Роспотребнадзор.
Сообщение об инциденте в школе поступило в ведомство по телефону. «Из сообщения и впоследствии распространенных в сети Интернет публикаций следует, что утром 16 октября во время школьной линейки несколько учащихся упали в обморок, при этом первая помощь была оказана не всем нуждающимся, один из детей якобы получил травму от удара о батарею, о чем не сообщено родителям», — сообщили в региональной прокуратуре.
Сколько именно детей упали в обморок, не сообщается. По данным прокуратуры, в Тольяттинскую детскую городскую клиническую больницу были госпитализированы три школьника.
«Их жизнь вне опасности. Сведения о наличии иных пострадавших детей отсутствуют», — добавили в ведомстве.
Проверку проводят прокуратура и Роспотребнадзор.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Прокуратура внесла представление свердловскому губернатору из-за задержки зарплат сотрудникам Уральской авиабазы
11 октября 2023
11 октября 2023