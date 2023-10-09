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Минтруд: почти 664 тысячи россиян заняты в теневом секторе экономики
Фото: Вечерние Ведомости
Минтруд в прошлом году выявил 663 882 гражданина РФ, которые заняты в так называемом теневом секторе экономики.
Об этом говорится в докладе ведомства, пишут «Известия».
Эксперты министерства в том числе предлагают законодательно определить понятие теневой занятости.
К «высокорисковым» в этом плане отраслям относятся торговля, услуги, гостиничный и ресторанный бизнес, строительство, транспорт и сельское хозяйство, отмечается в докладе.
Об этом говорится в докладе ведомства, пишут «Известия».
Эксперты министерства в том числе предлагают законодательно определить понятие теневой занятости.
К «высокорисковым» в этом плане отраслям относятся торговля, услуги, гостиничный и ресторанный бизнес, строительство, транспорт и сельское хозяйство, отмечается в докладе.
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