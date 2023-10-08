Посольство: в Израиле погибли 16 россиян, девять пропали без вести

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Израиле с начала военных действий погибли 16 россиян.Девять граждан РФ, по состоянию на утро 17 октября, числятся в списках пропавших без вести. Об этом на на пресс-конференции во вторник заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.Один человек с гражданством РФ и гражданством Израиля числится в израильском списке заложников «Хамас», сообщил посол.Также он высказался об эвакуации россиян из сектора Газа. «Прорабатываем возможность проведения эвакуации обратившихся за помощью российских граждан из зоны боевых действий, разумеется, речь идет, прежде всего, о секторе Газа...», — сказал посол (цитата по РИА Новости).Викторов добавил, что РФ ждет возможности, «когда будет открыт находящийся на юге сектора Газа пограничный переход».