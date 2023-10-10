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На выборах в Польше три оппозиционные партии получили более 53% голосов
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
На парламентских выборах в Польше победила правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского.
Партия получила 35,39% голосов (21 575 289) после обработки всех бюллетеней, сообщили в Государственной избирательной комиссии Польши.
Между тем, три оппозиционные партии в совокупности набрали более 53% голосов. Так, «Гражданская платформа» получила 30,68% голосов, «Третий путь» 14,41%, «Новые левые» — 8,61%.
«Конфедерация» набрала 7,16% голосов.
Несмотря на победу, партия Качиньского не сможет самостоятельно сформировать правительство. Если три оппозиционных объединения «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Новые левые» сформируют коалицию, «они создадут большинство и захватят власть», писали ранее местные издания.
Партия получила 35,39% голосов (21 575 289) после обработки всех бюллетеней, сообщили в Государственной избирательной комиссии Польши.
Между тем, три оппозиционные партии в совокупности набрали более 53% голосов. Так, «Гражданская платформа» получила 30,68% голосов, «Третий путь» 14,41%, «Новые левые» — 8,61%.
«Конфедерация» набрала 7,16% голосов.
Несмотря на победу, партия Качиньского не сможет самостоятельно сформировать правительство. Если три оппозиционных объединения «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Новые левые» сформируют коалицию, «они создадут большинство и захватят власть», писали ранее местные издания.
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