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СМИ: полиция нейтрализовала подозреваемого в стрельбе в Брюсселе
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Полиция нейтрализовала подозреваемого в стрельбе в Брюсселе.
Об этом пишут местные издания со ссылкой на министра внутренних дел. Сообщается, что подозреваемый был нейтрализован сегодня утром.
По информации Het Laatste Nieuws, ранее полиция установила, что стрельбу в центре Брюсселя открыл 45-летний выходец из Туниса, «нелегально проживающий в стране и известный своей радикализацией».
В результате стрельбы, напомним, погибли два человека, один серьезно пострадал.
Об этом пишут местные издания со ссылкой на министра внутренних дел. Сообщается, что подозреваемый был нейтрализован сегодня утром.
По информации Het Laatste Nieuws, ранее полиция установила, что стрельбу в центре Брюсселя открыл 45-летний выходец из Туниса, «нелегально проживающий в стране и известный своей радикализацией».
В результате стрельбы, напомним, погибли два человека, один серьезно пострадал.
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