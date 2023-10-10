Возрастное ограничение 18+
В Брюсселе в результате стрельбы погибли болельщики шведской футбольной команды
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Брюсселе в результате стрельбы погибли два человека, еще один серьезно пострадал.
Погибшие — болельщики шведской футбольной команды, в момент стрельбы на них была форма сборной Швеции. Ранения получил таксист, когда преступник открыл стрельбу по машине такcи.
Футбольный матч Бельгия-Швеция был остановлен, в качестве меры предосторожности внутри на несколько часов удерживали 35 000 болельщиков. В городе ввели повышенные меры безопасности. Власти заявили о подозрении на теракт.
По информации Het Laatste Nieuws, преступник до сих пор не найден. Полиция установила, что стрельбу открыл 45-летний выходец из Туниса, «нелегально проживающий в стране и известный своей радикализацией», пишет издание.
Сообщается, что, предположительно, во время стрельбы он разместил в социальных сетях видео с признанием о том, «застрелил троих шведов». Преступник говорил по-арабски.
Ночью в его доме прошли обыски. Обыски провели в том числе во всем здании, где расположены 20 квартир, однако стрелявшего не нашли.
Погибшие — болельщики шведской футбольной команды, в момент стрельбы на них была форма сборной Швеции. Ранения получил таксист, когда преступник открыл стрельбу по машине такcи.
Футбольный матч Бельгия-Швеция был остановлен, в качестве меры предосторожности внутри на несколько часов удерживали 35 000 болельщиков. В городе ввели повышенные меры безопасности. Власти заявили о подозрении на теракт.
По информации Het Laatste Nieuws, преступник до сих пор не найден. Полиция установила, что стрельбу открыл 45-летний выходец из Туниса, «нелегально проживающий в стране и известный своей радикализацией», пишет издание.
Сообщается, что, предположительно, во время стрельбы он разместил в социальных сетях видео с признанием о том, «застрелил троих шведов». Преступник говорил по-арабски.
Ночью в его доме прошли обыски. Обыски провели в том числе во всем здании, где расположены 20 квартир, однако стрелявшего не нашли.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Пьяный водитель Skoda устроил ДТП в Серове
10 октября 2023
10 октября 2023
На автотрассах из Екатеринбурга утром гибли люди и животные
16 октября 2023
16 октября 2023
В Артёмовском зафискирован рост смертельных ДТП
12 октября 2023
12 октября 2023