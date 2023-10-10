Возрастное ограничение 18+
КС Грузии разрешил начать процедуру импичмента президента Зурабишвили
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Конституционный Суд Грузии подтвердил нарушение главного закона страны президентом Саломе Зурабишвили. Таким образом, суд разрешил начать процедуру импичмента.
Решение поддержали шесть из девяти членов суда, пишет Sputnik Грузия.
Напомним, в сентябре правящая партия Грузии инициировала процедуру импичмента. Это связано с грубым нарушением Конституции, заявлял глава партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.
В партии отметили, что президент Саломе Зурабишвили отправилась на встречи с европейскими лидерами «без согласия правительства». По Конституции Грузии, внешнюю политику страны определяет правительство.
Решение поддержали шесть из девяти членов суда, пишет Sputnik Грузия.
Напомним, в сентябре правящая партия Грузии инициировала процедуру импичмента. Это связано с грубым нарушением Конституции, заявлял глава партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.
В партии отметили, что президент Саломе Зурабишвили отправилась на встречи с европейскими лидерами «без согласия правительства». По Конституции Грузии, внешнюю политику страны определяет правительство.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Минздрав пообещал разобраться в вопросе предоставления лекарства трехлетнему екатеринбуржцу с СМА
10 октября 2023
10 октября 2023
В здании скорой помощи в Невьянске рушится потолок
11 октября 2023
11 октября 2023
В Москве задержали екатеринбуржца Дмитрия Бахтина, который борется за спасение сына с СМА
09 октября 2023
09 октября 2023
Двух мигрантов осудили в Ревде за незаконный оборот наркотиков
16 октября 2023
16 октября 2023