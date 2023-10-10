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КС Грузии разрешил начать процедуру импичмента президента Зурабишвили

16.18 Понедельник, 16 октября 2023
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Конституционный Суд Грузии подтвердил нарушение главного закона страны президентом Саломе Зурабишвили. Таким образом, суд разрешил начать процедуру импичмента.

Решение поддержали шесть из девяти членов суда, пишет Sputnik Грузия.

Напомним, в сентябре правящая партия Грузии инициировала процедуру импичмента. Это связано с грубым нарушением Конституции, заявлял глава партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

В партии отметили, что президент Саломе Зурабишвили отправилась на встречи с европейскими лидерами «без согласия правительства». По Конституции Грузии, внешнюю политику страны определяет правительство.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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