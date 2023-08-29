Возрастное ограничение 18+
В Грузии правящая партия объявила о процедуре импичмента президента
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Правящая партия Грузии объявила о начале процедуры импичмента президента.
Это связано с грубым нарушением Конституции, заявил глава партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе. В партии отметили, что президент Саломе Зурабишвили отправилась на встречи с европейскими лидерами «без согласия правительства».
«Президент Грузии, госпожа Саломе Зурабишвили, грубо нарушила Конституцию Грузии и начала серию визитов в зарубежные страны без согласия правительства. Согласно Конституции Грузии, только правительство Грузии уполномочено осуществлять как внутреннюю, так и внешнюю политику страны», — заявил Кобахидзе на брифинге (цитата по Sputnik Грузия).
Он напомнил, что, согласно грузинской Конституции, «президент осуществляет представительские полномочия во внешних связях только с согласия правительства».
Ранее сообщалось, что президент намерена этой осенью посетить несколько европейских стран, однако во всех визитах правительство Грузии ей отказало. Несмотря на запрет, в четверг, 31 августа, Зурабишвили отправилась в Германию и встретилась со своим немецким коллегой Штайнмайером.
По словам Кобахидзе, в данной ситуации импичмент — это «единственный эффективный правовой механизм реагирования на нарушение Конституции». При этом в партии признали, что у импичмента «нет перспективы приведения в исполнение без голосов радикальной оппозиции».
Это связано с грубым нарушением Конституции, заявил глава партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе. В партии отметили, что президент Саломе Зурабишвили отправилась на встречи с европейскими лидерами «без согласия правительства».
«Президент Грузии, госпожа Саломе Зурабишвили, грубо нарушила Конституцию Грузии и начала серию визитов в зарубежные страны без согласия правительства. Согласно Конституции Грузии, только правительство Грузии уполномочено осуществлять как внутреннюю, так и внешнюю политику страны», — заявил Кобахидзе на брифинге (цитата по Sputnik Грузия).
Он напомнил, что, согласно грузинской Конституции, «президент осуществляет представительские полномочия во внешних связях только с согласия правительства».
Ранее сообщалось, что президент намерена этой осенью посетить несколько европейских стран, однако во всех визитах правительство Грузии ей отказало. Несмотря на запрет, в четверг, 31 августа, Зурабишвили отправилась в Германию и встретилась со своим немецким коллегой Штайнмайером.
По словам Кобахидзе, в данной ситуации импичмент — это «единственный эффективный правовой механизм реагирования на нарушение Конституции». При этом в партии признали, что у импичмента «нет перспективы приведения в исполнение без голосов радикальной оппозиции».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В столице Урала выставили на аукцион еще три площадки под КРТ
29 августа 2023
29 августа 2023
Свердловский омбудсмен намерена проверить спецприемник Асбеста после жалоб африканца
24 августа 2023
24 августа 2023
В конкурсе фестиваля «Россия» в этом году будут участвовать 32 документальные картины
29 августа 2023
29 августа 2023