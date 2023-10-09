Возрастное ограничение 18+
СМИ: в результате взрыва у мечети в Афганистане погибли 17 человек
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В центре провинции Баглан в Афганистане в пятницу произошел взрыв.
По данным Tolo News, взрыв произошел у мечети во время пятничной молитвы.
О количестве жертв местные издания пока не сообщают. РИА Новости со ссылкой на свой источник пишут, что погибли по меньшей мере 17 человек, два десятка пострадали.
По данным Tolo News, взрыв произошел у мечети во время пятничной молитвы.
О количестве жертв местные издания пока не сообщают. РИА Новости со ссылкой на свой источник пишут, что погибли по меньшей мере 17 человек, два десятка пострадали.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В многоэтажке на Эльмаше в Екатеринбурге произошел пожар
09 октября 2023
09 октября 2023
Пропавшую в Екатеринбурге девушку нашли мертвой
10 октября 2023
10 октября 2023