В Башкирии медведица напала на жительницу села

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В селе Петровское в Башкирии на местную жительницу напала медведица.Женщина 1967 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирована в отделение травматологии районной больницы, сообщили в региональном Минздраве.В Минприроды Башкирии позже сообщили, что медведица бродила по селу с двумя медвежатами. Животное, по данным чиновников, пришлось уничтожить. Медвежат планируют отдать на передержку в местное общество охотников.