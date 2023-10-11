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В Башкирии медведица напала на жительницу села
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В селе Петровское в Башкирии на местную жительницу напала медведица.
Женщина 1967 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирована в отделение травматологии районной больницы, сообщили в региональном Минздраве.
В Минприроды Башкирии позже сообщили, что медведица бродила по селу с двумя медвежатами. Животное, по данным чиновников, пришлось уничтожить. Медвежат планируют отдать на передержку в местное общество охотников.
Женщина 1967 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирована в отделение травматологии районной больницы, сообщили в региональном Минздраве.
В Минприроды Башкирии позже сообщили, что медведица бродила по селу с двумя медвежатами. Животное, по данным чиновников, пришлось уничтожить. Медвежат планируют отдать на передержку в местное общество охотников.
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