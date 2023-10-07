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В Пекине совершено нападение на сотрудника израильского посольства
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Пекине совершено нападение на сотрудника израильского посольства.
По данным издания Yedioth Ahronoth, на сотрудника напали с ножом в торговом центре. Он доставлен в больницу. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное.
Издание отмечает, что случившееся расценивается как «подозрение на теракт». О том, кто совершил нападение и задержан ли он, пока неизвестно.
Добавим, что, по сообщениям в СМИ, в пятницу из соображений безопасности были закрыты три еврейские школы в Амстердаме.
По данным издания Yedioth Ahronoth, на сотрудника напали с ножом в торговом центре. Он доставлен в больницу. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное.
Издание отмечает, что случившееся расценивается как «подозрение на теракт». О том, кто совершил нападение и задержан ли он, пока неизвестно.
Добавим, что, по сообщениям в СМИ, в пятницу из соображений безопасности были закрыты три еврейские школы в Амстердаме.
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