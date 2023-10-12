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В Волгоградской области школьник в балаклаве подарил учительнице две гвоздики
Скрин из видео: Остров Свободы / Telegram
В Волгоградской области ученик Береславской средней школы Калачевского района подарил учительнице две красные гвоздики в черной ленте. Выходка школьника, снятая на видео, попала в интернет и всколыхнула общественность.
Ситуация, о которой идет речь, произошла, как сообщает телеграм-канал «Остров Свободы» 5 октября, в День учителя. Однако привлекла к себе внимание лишь спустя неделю, после публикации видео в социальных сетях.
На опубликованных кадрах видно, как подросток в балаклаве заходит в класс с двумя гвоздиками и кладет их учительнице на стол. Педагог сначала удивляется, но потом замечает, что цветка два, и требует забрать их обратно. Школьник же сразу разворачивается и уходит, бросая на прощанье: «С наилучшими пожеланиями». Что хотел показать юноша своими действиями, неизвестно.
Журналисты местного издания V1.RU пытались взять комментарий у директора школы Евгения Агаркова по поводу случившегося, но он отказался что-либо говорить и бросил трубку.
Напомним, что в мае этого года в поселке Иловля Волгоградской области выпускник школы ударил одноклассницу ножом во время праздничной линейки в честь последнего звонка.
Ситуация, о которой идет речь, произошла, как сообщает телеграм-канал «Остров Свободы» 5 октября, в День учителя. Однако привлекла к себе внимание лишь спустя неделю, после публикации видео в социальных сетях.
На опубликованных кадрах видно, как подросток в балаклаве заходит в класс с двумя гвоздиками и кладет их учительнице на стол. Педагог сначала удивляется, но потом замечает, что цветка два, и требует забрать их обратно. Школьник же сразу разворачивается и уходит, бросая на прощанье: «С наилучшими пожеланиями». Что хотел показать юноша своими действиями, неизвестно.
Журналисты местного издания V1.RU пытались взять комментарий у директора школы Евгения Агаркова по поводу случившегося, но он отказался что-либо говорить и бросил трубку.
Напомним, что в мае этого года в поселке Иловля Волгоградской области выпускник школы ударил одноклассницу ножом во время праздничной линейки в честь последнего звонка.
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