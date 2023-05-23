Возрастное ограничение 18+
В Волгоградской области выпускник на школьной линейке ударил одноклассницу ножом
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В поселке Иловля Волгоградской области выпускник школы ударил одноклассницу ножом во время праздничной линейки в честь последнего звонка.
Видео, на котором школьник пытается ударить ученицу, появилось во вторник в телеграм-каналах и местных СМИ. РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах пишут, что подросток «нанес удар предметом, конструктивно схожим с перочинным ножом».
Жизни девушки ничего не угрожает, заявил источник агентства. Ряд телеграм-каналов сообщил, что выпускник якобы пытался перерезать однокласснице горло, однако девушке успели помочь. Она получила порез на шее. Причина нападения неизвестна.
Официальных комментариев от СК и прокуратуры пока нет.
Обновлено. Позже в региональном СУ СК заявили о проверке. «По предварительным данным, 17-летний ученик 11 класса, находясь в школе, достал имеющийся при нем раскладной нож, которым нанес одно поверхностное ранение шеи 17-летней девочки, стоящей перед ним. Школьницу уже осмотрели медики, госпитализация не потребовалась, поскольку ранение является касательным. Угрозы жизни и здоровья нет», — заявили в ведомстве. В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц школы.
Видео, на котором школьник пытается ударить ученицу, появилось во вторник в телеграм-каналах и местных СМИ. РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах пишут, что подросток «нанес удар предметом, конструктивно схожим с перочинным ножом».
Жизни девушки ничего не угрожает, заявил источник агентства. Ряд телеграм-каналов сообщил, что выпускник якобы пытался перерезать однокласснице горло, однако девушке успели помочь. Она получила порез на шее. Причина нападения неизвестна.
Официальных комментариев от СК и прокуратуры пока нет.
Обновлено. Позже в региональном СУ СК заявили о проверке. «По предварительным данным, 17-летний ученик 11 класса, находясь в школе, достал имеющийся при нем раскладной нож, которым нанес одно поверхностное ранение шеи 17-летней девочки, стоящей перед ним. Школьницу уже осмотрели медики, госпитализация не потребовалась, поскольку ранение является касательным. Угрозы жизни и здоровья нет», — заявили в ведомстве. В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц школы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Недовольный переводом на низкооплачиваемую должность сотрудник Уралвагонзавода ранил себя перед начальством
18 мая 2023
18 мая 2023
Выпускник рефтинского спецучилища обратился к Бастрыкину после страшной истории в екатеринбургской спецшколе
22 мая 2023
22 мая 2023