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В России вступил в силу закон об ответственности за сбор краснокнижных грибов
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 12 октября, в России вступил в силу федеральный закон об ответственности за сбор и продажу краснокнижных грибов. До этого он касался лишь редких животных и растений.
Теперь же за сбор редких грибов, занесенных в Красную книгу, для физических лиц предусмотрен штраф в размере до 5 тысяч рублей, для должностных – до 20 тысяч рублей, для юридических – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей с возможной конфискацией орудий добычи и самих организмов, их продуктов, частей либо дериватов.
«С 12 октября 2023 года вводится ответственность за причинение вреда некоторым организмам. Речь идет об организмах, помимо животных и растений, занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами РФ»,
– сообщает портал «КонсультантПлюс».
Теперь же за сбор редких грибов, занесенных в Красную книгу, для физических лиц предусмотрен штраф в размере до 5 тысяч рублей, для должностных – до 20 тысяч рублей, для юридических – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей с возможной конфискацией орудий добычи и самих организмов, их продуктов, частей либо дериватов.
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