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Число пострадавших при столкновении поездов в метро Москвы выросло до трех
Фото: МЧС России
В Москве число пострадавших при столкновении поездов в метро выросло до трех.
Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Сообщается, что пострадали машинист поезда и два пассажира.
Мэр Москвы Собянин ранее сообщил, что среди пассажиров «серьезно пострадавших» нет. Травмы получил машинист. Он оказался зажат при аварии. По данным экстренных служб, ранее спасатели приступили к «деблокации» машиниста поезда.
В столичном департаменте транспорте сообщили, что на Люблинско-Дмитровской линии полностью нет движения поездов между станциями «Люблино» и «Дубровка». Станции «Кожуховская», «Печатники», «Волжская» временно закрыты.
Обновлено. По данным МЧС РФ, пострадавшего машиниста технического поезда деблокировали спасатели ведомства. О его состоянии не сообщается.
Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Сообщается, что пострадали машинист поезда и два пассажира.
Мэр Москвы Собянин ранее сообщил, что среди пассажиров «серьезно пострадавших» нет. Травмы получил машинист. Он оказался зажат при аварии. По данным экстренных служб, ранее спасатели приступили к «деблокации» машиниста поезда.
В столичном департаменте транспорте сообщили, что на Люблинско-Дмитровской линии полностью нет движения поездов между станциями «Люблино» и «Дубровка». Станции «Кожуховская», «Печатники», «Волжская» временно закрыты.
Обновлено. По данным МЧС РФ, пострадавшего машиниста технического поезда деблокировали спасатели ведомства. О его состоянии не сообщается.
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