Возрастное ограничение 18+
Собянин рассказал о столкновении поездов в метро Москвы, есть пострадавшие
Фото: Вечерние Ведомости
Мэр Москвы Собянин рассказал о столкновении поездов в столичном метро на станции «Печатники».
По его словам, «произошёл накат» поезда без пассажиров на стоящий состав. Среди пассажиров «серьёзно пострадавших нет», заявил мэр.
«Сегодня в 10:30 на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии произошёл накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции. Среди пассажиров серьёзно пострадавших нет, получил травму машинист поезда, медиками оказывается помощь», — говорится в телеграм-канале Собянина.
По его словам, проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов.
По информации телеграм-канала 112, на место столкновения направлено около 20 машин скорой помощи. Сообщается, что на платформе видно задымление.
Обновлено. В экстренных службах сообщили, что спасатели приступили к «деблокации машиниста поезда». Он оказался зажат при аварии.
По его словам, «произошёл накат» поезда без пассажиров на стоящий состав. Среди пассажиров «серьёзно пострадавших нет», заявил мэр.
«Сегодня в 10:30 на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии произошёл накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции. Среди пассажиров серьёзно пострадавших нет, получил травму машинист поезда, медиками оказывается помощь», — говорится в телеграм-канале Собянина.
По его словам, проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов.
По информации телеграм-канала 112, на место столкновения направлено около 20 машин скорой помощи. Сообщается, что на платформе видно задымление.
Обновлено. В экстренных службах сообщили, что спасатели приступили к «деблокации машиниста поезда». Он оказался зажат при аварии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».