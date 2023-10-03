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В Израиле число погибших выросло до 1200 человек
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Израиле выросло число погибших в результате эскалации конфликта с Палестиной.
По информации издания The Jerusalem Post, количество жертв по состоянию на утро среды составляет «как минимум 1200 человек». Общее количество пострадавших в Израиле возросло до трех тысяч.
Ранее палестинский Минздрав заявил, что число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788.
В армии обороны Израиля сообщили, что в среду в секторе Газа было атаковано более 200 целей.
По информации издания The Jerusalem Post, количество жертв по состоянию на утро среды составляет «как минимум 1200 человек». Общее количество пострадавших в Израиле возросло до трех тысяч.
Ранее палестинский Минздрав заявил, что число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788.
В армии обороны Израиля сообщили, что в среду в секторе Газа было атаковано более 200 целей.
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