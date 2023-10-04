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В Подмосковье пьяный сотрудник полиции переехал лежавшего на дороге мужчину
Фото: Вечерние Ведомости
В Подмосковье пьяный сотрудник полиции переехал на своей машине мужчину, который, как утверждают в региональном главке МВД, по какой-то причине лежал на проезжей части. Мужчина скончался.
По данным полиции, ДТП произошло 6 октября около 04.50 на Рижском шоссе.
«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем "Шевроле", совершил наезд на мужчину, лежащего на проезжей части, после чего покинул место происшествия», — сообщили в главке. Позже водитель, «осознав произошедшее», вернулся к месту аварии и сообщил в экстренные службы, говорится в сообщении.
Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть пострадавшего. Водителя доставили в отдел полиции. Выяснилось, что он сам — сотрудник одного из подразделений ОМВД России по Волоколамскому городскому округу, младший сержант полиции 1999 года рождения, добавили в главке. Там уточнили, что младший сержант управлял своей машиной в состоянии алкогольного опьянения, но «в свободное от службы время».
Полицейский «за управление ТС в состоянии опьянения уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в установленном законом порядке» (какой именно ответственности, в главке не уточнили). Материалы будут переданы в следственные органы «для дальнейшей юридической оценки», говорится в сообщении.
По данным полиции, ДТП произошло 6 октября около 04.50 на Рижском шоссе.
«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем "Шевроле", совершил наезд на мужчину, лежащего на проезжей части, после чего покинул место происшествия», — сообщили в главке. Позже водитель, «осознав произошедшее», вернулся к месту аварии и сообщил в экстренные службы, говорится в сообщении.
Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть пострадавшего. Водителя доставили в отдел полиции. Выяснилось, что он сам — сотрудник одного из подразделений ОМВД России по Волоколамскому городскому округу, младший сержант полиции 1999 года рождения, добавили в главке. Там уточнили, что младший сержант управлял своей машиной в состоянии алкогольного опьянения, но «в свободное от службы время».
Полицейский «за управление ТС в состоянии опьянения уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в установленном законом порядке» (какой именно ответственности, в главке не уточнили). Материалы будут переданы в следственные органы «для дальнейшей юридической оценки», говорится в сообщении.
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