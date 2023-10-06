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МЧС: в Кемеровской области из-за пожара эвакуируют шахтеров
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Кемеровской области на территории шахты «Ерунаковская - 8» произошел пожар.
В МЧС уточнили, что возгорание произошло на поверхности.
«Горноспасатели выехали на шахту «Ерунаковская - 8» в населенный пункт Узково Новокузнецкого муниципального округа, где на поверхности произошло возгорание резервного дегазационного короба. Проводится эвакуация шахтёров», — сообщили в МЧС по региону.
На месте работают 32 специалиста МЧС России, задействованы семь единиц техники.
В МЧС уточнили, что возгорание произошло на поверхности.
«Горноспасатели выехали на шахту «Ерунаковская - 8» в населенный пункт Узково Новокузнецкого муниципального округа, где на поверхности произошло возгорание резервного дегазационного короба. Проводится эвакуация шахтёров», — сообщили в МЧС по региону.
На месте работают 32 специалиста МЧС России, задействованы семь единиц техники.
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