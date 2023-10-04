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В Сан-Франциско автомобиль врезался в здание консульства Китая
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Сан-Франциско автомобиль врезался в здание консульства Китая.
После того, как на место прибыла полиция, произошла стрельба. Водитель был ранен, медики оказали ему помощь на месте и доставили в ближайшую больницу, где он скончался, пишет The New York Times.
В консульстве после ЧП заявили, что водитель врезался в зону обработки консульских документов, «представив серьезную угрозу жизни и безопасности персонала и людей на месте», пишет издание.
По словам очевидцев, в здание въехала синяя Honda. В полиции имя подозреваемого не разглашают. Его мотивы устанавливаются.
Генконсульство КНР временно приостановило работу визового отдела в Сан-Франциско.
После того, как на место прибыла полиция, произошла стрельба. Водитель был ранен, медики оказали ему помощь на месте и доставили в ближайшую больницу, где он скончался, пишет The New York Times.
В консульстве после ЧП заявили, что водитель врезался в зону обработки консульских документов, «представив серьезную угрозу жизни и безопасности персонала и людей на месте», пишет издание.
По словам очевидцев, в здание въехала синяя Honda. В полиции имя подозреваемого не разглашают. Его мотивы устанавливаются.
Генконсульство КНР временно приостановило работу визового отдела в Сан-Франциско.
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