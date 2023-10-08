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Нобелевскую премию по экономике получила профессор из США за исследования женского рынка труда
Иллюстрация: Niklas Elmehed
Нобелевскую премию по экономике получила американский профессор Клаудия Голдин за исследования женского рынка труда.
«Она раскрыла ключевые причины гендерных различий на рынке труда. Исследование Клаудии Голдин дало нам новое удивительное представление об исторической и современной роли женщин на рынке труда», — сообщается на сайте премии.
Профессор исследовала гендерные различия в доходах и уровне занятости с течением времени, взаимосвязи с «традиционным» представлением о роли женщины в обществе. «Понимание роли женщины в труде важно для общества. Благодаря новаторскому исследованию Клаудии Голдин мы теперь знаем гораздо больше о лежащих в основе факторах и о том, какие барьеры, возможно, потребуется устранить в будущем», — говорит Якоб Свенссон, председатель комитета премии.
Напомним, что премия в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля была учреждена Шведским национальным банком в 1968 году. В этому году ее вручали в 55-й раз.
«Она раскрыла ключевые причины гендерных различий на рынке труда. Исследование Клаудии Голдин дало нам новое удивительное представление об исторической и современной роли женщин на рынке труда», — сообщается на сайте премии.
Профессор исследовала гендерные различия в доходах и уровне занятости с течением времени, взаимосвязи с «традиционным» представлением о роли женщины в обществе. «Понимание роли женщины в труде важно для общества. Благодаря новаторскому исследованию Клаудии Голдин мы теперь знаем гораздо больше о лежащих в основе факторах и о том, какие барьеры, возможно, потребуется устранить в будущем», — говорит Якоб Свенссон, председатель комитета премии.
Напомним, что премия в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля была учреждена Шведским национальным банком в 1968 году. В этому году ее вручали в 55-й раз.
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