В Тель-Авиве прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Тель-Авиве звучат сирены, предупреждающие о ракетном обстреле.Об этом пишут РИА Новости с места событий.Между тем, ранее в местных СМИ со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля сообщили, что бои в израильских городах завершились, из сектора Газа было выпущено «более 4,4 тысячи ракет».