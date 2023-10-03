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В Тель-Авиве прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Тель-Авиве звучат сирены, предупреждающие о ракетном обстреле.
Об этом пишут РИА Новости с места событий.
Между тем, ранее в местных СМИ со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля сообщили, что бои в израильских городах завершились, из сектора Газа было выпущено «более 4,4 тысячи ракет».
Об этом пишут РИА Новости с места событий.
Между тем, ранее в местных СМИ со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля сообщили, что бои в израильских городах завершились, из сектора Газа было выпущено «более 4,4 тысячи ракет».
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