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Главный раввин России попал в больницу после празднования в синагоге
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Главный раввин России Берл Лазар попал в больницу после празднования Симхат Тора в московской синагоге в Марьиной Роще.
Об этом сообщил председатель Общественного совета Федерации Еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин в телеграм-канале.
«Эти танцы Симхат Торы в Марьиной роще не забудутся никогда (по традиции, любовь к Торе выражают через совместные танцы в синагоге — прим. ред.) <...> Раввин начал танцевать. И танцевал до полтретьего ночи. А в полтретьего ночи он упал. Не знаю, поскользнулся или столкнулся с кем-то из танцующих. Но я думаю, что это было логическое завершение этого исступленного танца», — написал Горин в телеграм-канале.
По его словам, когда из Израиля стали поступать новости, Лазар «был не просто взволнован», он призвал «исполнять обычай танцевать с Торой больше, чем всегда — вложив в танец боль и надежду, веру и уверенность».
«Сейчас раввин Лазар в больнице. Вроде, ничего страшного, но врачи говорят, что ему нужен покой», — написал Горин. Ранее он рассказал СМИ, что раввин, предположительно, находится в больнице с «тяжелым сотрясением мозга».
Об этом сообщил председатель Общественного совета Федерации Еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин в телеграм-канале.
«Эти танцы Симхат Торы в Марьиной роще не забудутся никогда (по традиции, любовь к Торе выражают через совместные танцы в синагоге — прим. ред.) <...> Раввин начал танцевать. И танцевал до полтретьего ночи. А в полтретьего ночи он упал. Не знаю, поскользнулся или столкнулся с кем-то из танцующих. Но я думаю, что это было логическое завершение этого исступленного танца», — написал Горин в телеграм-канале.
По его словам, когда из Израиля стали поступать новости, Лазар «был не просто взволнован», он призвал «исполнять обычай танцевать с Торой больше, чем всегда — вложив в танец боль и надежду, веру и уверенность».
«Сейчас раввин Лазар в больнице. Вроде, ничего страшного, но врачи говорят, что ему нужен покой», — написал Горин. Ранее он рассказал СМИ, что раввин, предположительно, находится в больнице с «тяжелым сотрясением мозга».
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