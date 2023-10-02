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СК: в Ижевске постояльцы пансионата для пожилых насмерть отравились парами хлора
Фото: СУ СК РФ по Удмуртской Республике
В Ижевске постояльцы пансионата для пожилых людей насмерть отравились парами хлора. Погибли три человека, еще один человек в больнице.
В СК возбудили уголовное дело.
«По данным следствия, 8 октября 82-летняя постоялица пансионата для пожилых людей в Ижевске растворила в воде хлорсодержащие таблетки, предназначенные для уборки помещения. В результате произошло отравление парами хлора четырех женщин, проживающих в пансионате. Трое из них скончались, одной в настоящее время оказывается медицинская помощь», — сообщили в СК по региону.
В связи с гибелью людей возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Назначены медицинская и химическая судебные экспертизы.
В СК возбудили уголовное дело.
«По данным следствия, 8 октября 82-летняя постоялица пансионата для пожилых людей в Ижевске растворила в воде хлорсодержащие таблетки, предназначенные для уборки помещения. В результате произошло отравление парами хлора четырех женщин, проживающих в пансионате. Трое из них скончались, одной в настоящее время оказывается медицинская помощь», — сообщили в СК по региону.
В связи с гибелью людей возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Назначены медицинская и химическая судебные экспертизы.
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