Армения разочаровалась визитом миссии ООН в Нагорный Карабах

Владислав Постников © Вечерние ведомости

МИД Армении прокомментировал визит в Нагорный Карабах делегации во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане.Армянское дипломатическое ведомство выразило «глубокое разочарование» результатами визита и выпущенным по его итогам пресс-релизом.«Прежде всего, следует отметить, что визит 2 октября делегации постоянного координатора ООН в Азербайджан не может считаться межведомственной миссией по сбору фактов и не имеет ничего общего с ожиданиями армянской стороны и международного сообщества. Более того, визит делегации состоялся только тогда, когда в результате этнической чистки Нагорный Карабах полностью лишился своего коренного армянского населения. В качестве объективной оценки делегация ООН могла лишь констатировать факт изгнания армян Нагорного Карабаха, став свидетелем того, как народ Нагорного Карабаха оставил родные поселения, могилы родных и многовековое культурное и религиозное наследие» — цитирует заявление МИД республики информагентство «АРКА».Напомним, 19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о проведении контртеррористической операции на территории Нагорного Карабаха, менее чем через сутки власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявили о своей фактической капитуляции, а ещё спустя несколько дней – о роспуске всех органов власти НКР с 1 января 2024 года.После возвращения территории НКР под контроль Азербайджана армянское население начало массово покидать Арцах (так армянская сторона называет этот регион), в результате в Армению приехало более 100 тысяч беженцев. Это составляет, по некоторым оценкам, до 90% населения непризнанной республики.В Армении называли исход армянского населения из Карабаха этническими чистками, власти Азербайджана это отрицают, заявляя, что карабахские армяне покинули регион добровольно.