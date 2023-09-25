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В Омской области мужчина облил полицейского бензином и угрожал убийством
Фото: Вечерние Ведомости
В Омской области вынесен приговор 32-летнему местному жителю, который облил бензином сотрудника полиции и угрожал убийством.
Летом в селе Колосовка сотрудник ДПС остановил «Иж» для проверки документов. «Во время проверки документов у водителя ранее судимый 32-летний пассажир автомобиля подошел к сотруднику ГИБДД и, угрожая убийством, облил бензином салон патрульного автомобиля и форменное обмундирование на сотруднике, требуя вернуть документы и отпустить водителя», — сообщили в региональном СУ СК.
По решению суда пассажир получил три с половиной года колонии строгого режима.
Напомним, на этой неделе в Тыве начальник угрозыска получил 18 лет колонии за сожжение задержанного.
Летом в селе Колосовка сотрудник ДПС остановил «Иж» для проверки документов. «Во время проверки документов у водителя ранее судимый 32-летний пассажир автомобиля подошел к сотруднику ГИБДД и, угрожая убийством, облил бензином салон патрульного автомобиля и форменное обмундирование на сотруднике, требуя вернуть документы и отпустить водителя», — сообщили в региональном СУ СК.
По решению суда пассажир получил три с половиной года колонии строгого режима.
Напомним, на этой неделе в Тыве начальник угрозыска получил 18 лет колонии за сожжение задержанного.
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