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В Омской области мужчина облил полицейского бензином и угрожал убийством

17.35 Среда, 4 октября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
В Омской области вынесен приговор 32-летнему местному жителю, который облил бензином сотрудника полиции и угрожал убийством.

Летом в селе Колосовка сотрудник ДПС остановил «Иж» для проверки документов. «Во время проверки документов у водителя ранее судимый 32-летний пассажир автомобиля подошел к сотруднику ГИБДД и, угрожая убийством, облил бензином салон патрульного автомобиля и форменное обмундирование на сотруднике, требуя вернуть документы и отпустить водителя», — сообщили в региональном СУ СК.

По решению суда пассажир получил три с половиной года колонии строгого режима.

Напомним, на этой неделе в Тыве начальник угрозыска получил 18 лет колонии за сожжение задержанного.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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