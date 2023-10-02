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В Тыве начальник угрозыска получил 18 лет колонии за сожжение задержанного

16.12 Вторник, 3 октября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
В Тыве оглашен приговор двум сотрудникам МВД, которые 15 лет назад совершили жестокое убийство задержанного.

Речь о бывшем начальнике отделения уголовного розыска УМВД по Кызылу и его подчиненном.

По данным регионального СУ СК, в марте 2008 года поздно вечером бывший полицейский начальник и его подчиненный допрашивали задержанного, дело касалось кражи имущества. В какой-то момент у них возникли «личные неприязненные отношения». В результате сотрудники угрозыска вывезли задержанного на пустырь и жестоко расправились с ним. «Осужденные вывезли задержанного на безлюдный участок местности, где начальник отделения поджег его. После этого подчиненный молотком нанес множественные удары по голове заживо горевшего потерпевшего, который скончался на месте. Затем осужденные завалили тело потерпевшего автомобильными шинами, деревянными досками и подожгли», — сообщили в региональном СУ СК.

После убийства полицейские объявили потерпевшего в розыск. Матери убитого они говорили о том, что ее сын якобы находится в другом регионе.

Расследование дела начали еще летом 2008 года, когда недалеко от автотрассы были найдены фрагменты человеческих черепа и костей с признаками сожжения. Но тогда генетическая экспертиза не помогла установить личность убитого, «в связи с чем уголовное дело было приостановлено». Между тем, как утверждают в СК, в отделении по расследованию преступлений прошлых лет «работа по раскрытию данного приостановленного уголовного дела не прекращалась». В итоге личность убитого, а также обстоятельства, предшествовавшие его безвестному исчезновению, были установлены.

Верховный суд Республики Тыва накануне огласил приговор. Бывший начальник отдела уголовного розыска получил 18 лет колонии строгого режима. Также он лишен звания полковник полиции. Его подчиненный получил 14 лет строгого режима.

Добавим, что осужденный начальник отдела угрозыска, как сообщают в местных изданиях, в 2012 году был признан «самым вежливым руководителем» среди сотрудников республиканского главка МВД.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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