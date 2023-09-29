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В «Роснано» предупредили о «высокой вероятности возникновения признаков банкротства»
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В «Роснано» признали, что погашение кредиторской задолженности до конца этого года «исключительно за счет собственных средств объективно невозможно».
Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет госкомпании.
В документе отмечается, что АО «Роснано» в данный момент «отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества». Компания предупреждает, что, если акционер «Роснано» не примет решения, которые нормализует финансовую деятельность и восстановят ликвидность, «высока вероятность возникновения признаков банкротства».
Как отмечается в отчете, чистый долг АО «Роснано» на 30 июня 2023 года составлял 95,56 млрд рублей (в начале года — 90,85 млрд рублей).
Напомним, год назад в СМИ сообщали, что правительство обсуждает ликвидацию госкомпании.
Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет госкомпании.
В документе отмечается, что АО «Роснано» в данный момент «отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества». Компания предупреждает, что, если акционер «Роснано» не примет решения, которые нормализует финансовую деятельность и восстановят ликвидность, «высока вероятность возникновения признаков банкротства».
Как отмечается в отчете, чистый долг АО «Роснано» на 30 июня 2023 года составлял 95,56 млрд рублей (в начале года — 90,85 млрд рублей).
Напомним, год назад в СМИ сообщали, что правительство обсуждает ликвидацию госкомпании.
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