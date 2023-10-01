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МЧС: в Светлогорске обнаженный мужчина застрял в дымоходе
Фото: официальный телеграм-канал ГУ МЧС по Калининградской области
В Светлогорске минувшей ночью мужчина каким-то образом застрял в дымоходе гаража на улице Пригородной.
Спасатели приехали на вызов через пять минут и обнаружили, что мужчина — голый, рассказали в МЧС.
«В ходе разведки выяснилось, что мужчина попал в "ловушку" нагишом с поднятыми руками вверх. Сотрудники МЧС России успешно провели ювелирную операцию по деблокированию человека из дымохода», — сообщили в МЧС по Калининградской области.
Было задействовано пять человек личного состава и одна единица техники.
Обстоятельства произошедшего выясняет полиция, добавили в ведомстве.
Спасатели приехали на вызов через пять минут и обнаружили, что мужчина — голый, рассказали в МЧС.
«В ходе разведки выяснилось, что мужчина попал в "ловушку" нагишом с поднятыми руками вверх. Сотрудники МЧС России успешно провели ювелирную операцию по деблокированию человека из дымохода», — сообщили в МЧС по Калининградской области.
Было задействовано пять человек личного состава и одна единица техники.
Обстоятельства произошедшего выясняет полиция, добавили в ведомстве.
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