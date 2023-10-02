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СМИ: в Петербурге сотрудник ГИБДД получал взятки в виде услуг такси, он задержан
Фото: Вечерние Ведомости
В Санкт-Петербурге начальника отдела ГИБДД в одном из районов заподозрили во взятках в виде бесплатных услуг такси.
Услуги предоставляли два таксопарка, взамен водителей не штрафовали за нарушение ПДД, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что полицейский начальник пользовался такими услугами «регулярно». Это обнаружили в управлении собственной безопасности ГУМВД.
Во вторник местные издания сообщили, что сотрудник полиции задержан. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Услуги предоставляли два таксопарка, взамен водителей не штрафовали за нарушение ПДД, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что полицейский начальник пользовался такими услугами «регулярно». Это обнаружили в управлении собственной безопасности ГУМВД.
Во вторник местные издания сообщили, что сотрудник полиции задержан. Официального подтверждения этой информации пока нет.
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