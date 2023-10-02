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Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда.
Трансляция заседания велась на канале парламента. Спикер Ален Симонян после голосования сообщил, что «за» ратификацию Римского статута МУС и принятие заявления о ретроактивном признании юрисдикции Международного уголовного суда проголосовали 60 депутатов. «Против» высказались 22 депутата.
Документ должен быть подписан президентом страны.
Напомним, на прошлой неделе пресс-секретарь Кремля Песков назвал планы парламента Армении о ратификации статута «чрезвычайно враждебным по отношению к России». Также он сообщил, что Путин не планирует в ближайшее время визит в Армению.
Трансляция заседания велась на канале парламента. Спикер Ален Симонян после голосования сообщил, что «за» ратификацию Римского статута МУС и принятие заявления о ретроактивном признании юрисдикции Международного уголовного суда проголосовали 60 депутатов. «Против» высказались 22 депутата.
Документ должен быть подписан президентом страны.
Напомним, на прошлой неделе пресс-секретарь Кремля Песков назвал планы парламента Армении о ратификации статута «чрезвычайно враждебным по отношению к России». Также он сообщил, что Путин не планирует в ближайшее время визит в Армению.
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