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В Беларуси начали проверку боевой готовности вооруженных сил
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Беларуси начали проверку боевой готовности вооруженных сил.
Об этом во вторник сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.
В ведомстве отметили, что в ходе проверки техника и личный состав в том числе будут передвигаться по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях, также предусмотрено задействование авиации.
«Проверка носит комплексный характер и позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению», — говорится в релизе.
Ранее в ведомстве сообщили, что с 3 по 6 октября в Беларуси пройдут «ежегодные занятия по мобилизационной готовности». «Цель занятий — повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск», — говорится в сообщении Минобороны Беларуси в телеграм-канале.
Об этом во вторник сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.
В ведомстве отметили, что в ходе проверки техника и личный состав в том числе будут передвигаться по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях, также предусмотрено задействование авиации.
«Проверка носит комплексный характер и позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению», — говорится в релизе.
Ранее в ведомстве сообщили, что с 3 по 6 октября в Беларуси пройдут «ежегодные занятия по мобилизационной готовности». «Цель занятий — повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск», — говорится в сообщении Минобороны Беларуси в телеграм-канале.
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