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Роспотребнадзор расследует отравление школьников шоколадом в Подмосковье
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Московской области трое детей отравились шоколадом. Роспотребнадзор проводит эпидрасследование.
«Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области проводят эпидрасследование по факту жалоб на симптомы острой кишечной инфекции у учащихся МБОУ "Мисайловская СОШ № 1" после употребления шоколада. Проведен комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий», — сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее местные СМИ со ссылкой на Минздрав региона сообщили, что троим школьникам в Подмосковье понадобилась помощь врачей после того, как они съели шоколад. Один ребенок был госпитализирован с отравлением, двоих отпустили домой после осмотра.
«Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области проводят эпидрасследование по факту жалоб на симптомы острой кишечной инфекции у учащихся МБОУ "Мисайловская СОШ № 1" после употребления шоколада. Проведен комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий», — сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее местные СМИ со ссылкой на Минздрав региона сообщили, что троим школьникам в Подмосковье понадобилась помощь врачей после того, как они съели шоколад. Один ребенок был госпитализирован с отравлением, двоих отпустили домой после осмотра.
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