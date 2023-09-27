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В Хабаровске суд вынес приговор организованной группе лже-медиков
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Хабаровске суд вынес приговор организованной группе лже-медиков, которые под видом оказания медуслуг похитили у десятков клиентов более 40 миллиона рублей.
«С октября 2016 г. по февраль 2019 г. в Хабаровске действовала организованная группа, созданная с целью хищения денежных средств у граждан под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению», — сообщает региональная прокуратура.
Фигурантами стали руководитель отдела продаж, старший менеджер и менеджер. Так, по данным ведомства, руководитель отдела продаж псевдомедицинского центра похитила у 194 граждан около 23 млн рублей. Старший менеджер похитил у 149 клиентов свыше 17 млн рублей, а менеджер похитил у 20 человек больше 2,2 млн рублей.
В деле также фигурирует руководитель общества с ограниченной ответственностью, с которым одна из подсудимых была в сговоре, чтобы предоставлять ложные сведения в налоговую.
Руководитель отдела продаж получила четыре года и шесть месяцев колонии общего режима, старший менеджер — три с половиной года колонии. Менеджер получил три года лишения свободы условно.
Напомним, в сентябре в Нижегородской области задержан заведующий онкологическим отделением районной больницы. По версии следствия, пациентам с онкологией вместе лекарств вводили физраствор.
«С октября 2016 г. по февраль 2019 г. в Хабаровске действовала организованная группа, созданная с целью хищения денежных средств у граждан под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению», — сообщает региональная прокуратура.
Фигурантами стали руководитель отдела продаж, старший менеджер и менеджер. Так, по данным ведомства, руководитель отдела продаж псевдомедицинского центра похитила у 194 граждан около 23 млн рублей. Старший менеджер похитил у 149 клиентов свыше 17 млн рублей, а менеджер похитил у 20 человек больше 2,2 млн рублей.
В деле также фигурирует руководитель общества с ограниченной ответственностью, с которым одна из подсудимых была в сговоре, чтобы предоставлять ложные сведения в налоговую.
Руководитель отдела продаж получила четыре года и шесть месяцев колонии общего режима, старший менеджер — три с половиной года колонии. Менеджер получил три года лишения свободы условно.
Напомним, в сентябре в Нижегородской области задержан заведующий онкологическим отделением районной больницы. По версии следствия, пациентам с онкологией вместе лекарств вводили физраствор.
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