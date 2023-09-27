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СМИ: Индия потребовала от Канады отзыва около 40 дипломатов
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Индия потребовала, чтобы власти Канады отозвали около 40 дипломатов к 10 октября.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Собеседники издания утверждают, что Индия якобы пригрозила лишить дипломатического иммунитета тех дипломатов, которые останутся в стране после этой даты.
Напомним, ранее Канада выслала высокопоставленного индийского дипломата. Это было сделано сразу после заявления премьер-министра Трюдо о том, что канадские правоохранители подозревают власти Индии в причастности к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара. Он был застрелен в июне.
В МИД Индии после призвали своих граждан в Канаде учитывать «растущую антииндийскую активность».
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Собеседники издания утверждают, что Индия якобы пригрозила лишить дипломатического иммунитета тех дипломатов, которые останутся в стране после этой даты.
Напомним, ранее Канада выслала высокопоставленного индийского дипломата. Это было сделано сразу после заявления премьер-министра Трюдо о том, что канадские правоохранители подозревают власти Индии в причастности к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара. Он был застрелен в июне.
В МИД Индии после призвали своих граждан в Канаде учитывать «растущую антииндийскую активность».
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