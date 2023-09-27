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В Австрии реконструируют дом Гитлера, чтобы проводить в нем тренинги по правам человека для полиции
В австрийском Браунау начали реконструкцию дома, в котором родился и провел детство Адольф Гитлер.
После переоборудования здания, которое планируют завершить в 2025 году, здесь будет расположен полицейский участок и окружное управление полиции, а также филиал Академии безопасности. Полицейские со всей Австрии будут проходить здесь «многодневное обучение в области фундаментальных и гражданских свобод», тренинги и учебные курсы по правам человека. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД Австрии.
Здание перешло в собственность правительства в 2019 году. В ведомстве напомнили, что еще в 2016 году комиссия представила «исчерпывающий отчет об исторически правильном обращении с местом рождения Гитлера».
Тогда комиссия исключила как снос здания, так и создание на базе этого дома мемориала. В МВД подчеркнули, что этот объект «всегда был точкой притяжения для людей праворадикальных взглядов, в том числе там совершались преступления», пишет издание. «Развертывание полицейского участка серьезно ограничивает возможность таких преступлений», — сообщили в ведомстве.
Планируется, что полицейский участок в переоборудованном доме появится в 2026 году.
После переоборудования здания, которое планируют завершить в 2025 году, здесь будет расположен полицейский участок и окружное управление полиции, а также филиал Академии безопасности. Полицейские со всей Австрии будут проходить здесь «многодневное обучение в области фундаментальных и гражданских свобод», тренинги и учебные курсы по правам человека. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД Австрии.
Здание перешло в собственность правительства в 2019 году. В ведомстве напомнили, что еще в 2016 году комиссия представила «исчерпывающий отчет об исторически правильном обращении с местом рождения Гитлера».
Тогда комиссия исключила как снос здания, так и создание на базе этого дома мемориала. В МВД подчеркнули, что этот объект «всегда был точкой притяжения для людей праворадикальных взглядов, в том числе там совершались преступления», пишет издание. «Развертывание полицейского участка серьезно ограничивает возможность таких преступлений», — сообщили в ведомстве.
Планируется, что полицейский участок в переоборудованном доме появится в 2026 году.
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