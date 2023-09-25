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В Орле раскололся дуб, посаженный в 1861 году в честь отмены крепостного права
Фото: официальный сайт администрации Орла
В Орле старинный дуб раскололся пополам. Дерево было посажено еще в 1861 году в честь отмены крепостного права в России.
Ранее его «лечили» с помощью бетона и монтажной пены.
Очевидцы в соцсетях пишут, что дерево уже не спасти, между тем местные чиновники говорят, что признавать дуб погибшим еще рано, «на месте работают эксперты».
«Накануне на бульваре Победы откололась часть дуба, посаженного в честь отмены крепостного права в Российской империи. Говорить о дальнейшей судьбе дерева и признавать его погибшим пока рано», — сообщает в понедельник администрация города.
Оценочная комиссия определила, что повреждено почти 40% дерева, но оставшаяся его часть «достаточно крепка». «В данный момент у нас есть два варианта насчет дальнейшей судьбы дуба. Первое — полностью его снести. Второе — провести технические мероприятия, правильно произвести опиловку, заделать разлом и оставить», — заявил один из членов комиссии.
Чиновники уже не раз пытались спасти дерево от старых повреждений. Для этого использовали, например, бетон и монтажную пену. Так, два года назад сотрудники «Зеленстроя» бетонировали поврежденный ствол, так как «чистый бетон сам по себе является природным антисептиком», сообщали тогда в городской администрации.
Старый бетон спустя некоторое время убирали и «замазывали раны» новым, но в 2021 году решили, что «вместо трескающегося в мощных объятиях дуба бетона будут использовать более эластичный и герметичный материал — монтажную пену». «Сначала осуществляется зачистка до живой древесины. Затем обработка монтажной пеной. Потом ей придаётся форма коры дерева и цвет — в несколько слоёв масляной краской. Визуально от настоящей коры не отличается. Монтажная пена продержится дольше», — сообщали тогда в администрации, рассчитывая, что дерево пойдет на поправку.
В местных СМИ пишут, что против таких методов лечения ранее не раз выступали орловские общественники.
Добавим, что в 2015 году дубу было присвоено звание «Дерево – памятник живой природы».
Сейчас, после раскола, чиновники поспешили напомнить, что с 2001 года дуб не является объектом культурного наследия. «Имеются все документы, подтверждающие данный факт», — говорится в сообщении администрации.
На памятной табличке у дерева отмечается, что дуб «охраняется законом».
Ранее его «лечили» с помощью бетона и монтажной пены.
Очевидцы в соцсетях пишут, что дерево уже не спасти, между тем местные чиновники говорят, что признавать дуб погибшим еще рано, «на месте работают эксперты».
«Накануне на бульваре Победы откололась часть дуба, посаженного в честь отмены крепостного права в Российской империи. Говорить о дальнейшей судьбе дерева и признавать его погибшим пока рано», — сообщает в понедельник администрация города.
Оценочная комиссия определила, что повреждено почти 40% дерева, но оставшаяся его часть «достаточно крепка». «В данный момент у нас есть два варианта насчет дальнейшей судьбы дуба. Первое — полностью его снести. Второе — провести технические мероприятия, правильно произвести опиловку, заделать разлом и оставить», — заявил один из членов комиссии.
Чиновники уже не раз пытались спасти дерево от старых повреждений. Для этого использовали, например, бетон и монтажную пену. Так, два года назад сотрудники «Зеленстроя» бетонировали поврежденный ствол, так как «чистый бетон сам по себе является природным антисептиком», сообщали тогда в городской администрации.
Старый бетон спустя некоторое время убирали и «замазывали раны» новым, но в 2021 году решили, что «вместо трескающегося в мощных объятиях дуба бетона будут использовать более эластичный и герметичный материал — монтажную пену». «Сначала осуществляется зачистка до живой древесины. Затем обработка монтажной пеной. Потом ей придаётся форма коры дерева и цвет — в несколько слоёв масляной краской. Визуально от настоящей коры не отличается. Монтажная пена продержится дольше», — сообщали тогда в администрации, рассчитывая, что дерево пойдет на поправку.
В местных СМИ пишут, что против таких методов лечения ранее не раз выступали орловские общественники.
Добавим, что в 2015 году дубу было присвоено звание «Дерево – памятник живой природы».
Сейчас, после раскола, чиновники поспешили напомнить, что с 2001 года дуб не является объектом культурного наследия. «Имеются все документы, подтверждающие данный факт», — говорится в сообщении администрации.
На памятной табличке у дерева отмечается, что дуб «охраняется законом».
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