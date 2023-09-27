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В Ульяновске трое детей спрыгнули со второго этажа школы после ложной тревоги
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Ульяновске трое детей выпрыгнули из окна второго этажа школы после сработавшей сигнализации. Дети госпитализированы.
Сигнализация сработала «нештатно из-за отключения электричества». Об этом сообщили власти региона.
«Сегодня трое ребят пострадали в школе №64 в Ульяновске. Из-за отключения электричества нештатно сработала сигнализация. Испугавшись громких звуков, трое детей выпрыгнули из окна школы на 2 этаже и получили травмы. Администрация школы оперативно вызвала "скорую". Пострадавших госпитализировали в детскую областную клиническую больницу, где им оказывают всю необходимую помощь», — написал в телеграм-канале губернатор Алексей Русских.
По его словам, жизни детей вне опасности. В местных изданиях уточняют, что речь идет о пятиклассниках. Сообщается, что два мальчика и девочка в состоянии средней степени тяжести.
Администрации города поручено провести проверку, «установить виновных и привлечь их к ответственности», заявил губернатор. В министерстве просвещения региона также проводят служебную проверку.
Ранее местные СМИ сообщили, что утром в понедельник в одном из районов города «произошла нештатная ситуация с энергоснабжением». В том числе, в городе остановились троллейбусы и возникли перебои с водоснабжением.
Сигнализация сработала «нештатно из-за отключения электричества». Об этом сообщили власти региона.
«Сегодня трое ребят пострадали в школе №64 в Ульяновске. Из-за отключения электричества нештатно сработала сигнализация. Испугавшись громких звуков, трое детей выпрыгнули из окна школы на 2 этаже и получили травмы. Администрация школы оперативно вызвала "скорую". Пострадавших госпитализировали в детскую областную клиническую больницу, где им оказывают всю необходимую помощь», — написал в телеграм-канале губернатор Алексей Русских.
По его словам, жизни детей вне опасности. В местных изданиях уточняют, что речь идет о пятиклассниках. Сообщается, что два мальчика и девочка в состоянии средней степени тяжести.
Администрации города поручено провести проверку, «установить виновных и привлечь их к ответственности», заявил губернатор. В министерстве просвещения региона также проводят служебную проверку.
Ранее местные СМИ сообщили, что утром в понедельник в одном из районов города «произошла нештатная ситуация с энергоснабжением». В том числе, в городе остановились троллейбусы и возникли перебои с водоснабжением.
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