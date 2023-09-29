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Треть россиян назвали исполнителя под псевдонимом Shaman «лучшим певцом года»
Фото: Вечерние Ведомости
Треть россиян (33%) считают, что Shaman — лучший певец года. Среди певиц лидером стала Полина Гагарина, при этом, например, Алла Пугачева набрала всего 4% голосов.
Такие данные приводит ВЦИОМ на основе проведенного опроса. Рейтинг «лучших эстрадных исполнителей» этого года, по версии аналитиков центра, выглядит так:
Певцы
Shaman (Ярослав Дронов) — 33%;
Олег Газманов — 11%;
Николай Басков — 10%.
Сергей Лазарев — 8%;
Григорий Лепс и Филипп Киркоров — по 7%;
Лев Лещенко — 5%;
Леонид Агутин, Николай Расторгуев («Любэ»), Дима Билан, Александр Маршал — по 3%.
Певицы
Полина Гагарина — 19%;
Лариса Долина — 11%;
Anna Asti (Анна Дзюба) — 6%;
Валерия, Пелагея, Ирина Аллегрова — по 5%;
Алла Пугачева — 4%;
Слава, Лолита Милявская, Клава Кока и Елена Ваенга — по 3%.
Такие данные приводит ВЦИОМ на основе проведенного опроса. Рейтинг «лучших эстрадных исполнителей» этого года, по версии аналитиков центра, выглядит так:
Певцы
Shaman (Ярослав Дронов) — 33%;
Олег Газманов — 11%;
Николай Басков — 10%.
Сергей Лазарев — 8%;
Григорий Лепс и Филипп Киркоров — по 7%;
Лев Лещенко — 5%;
Леонид Агутин, Николай Расторгуев («Любэ»), Дима Билан, Александр Маршал — по 3%.
Певицы
Полина Гагарина — 19%;
Лариса Долина — 11%;
Anna Asti (Анна Дзюба) — 6%;
Валерия, Пелагея, Ирина Аллегрова — по 5%;
Алла Пугачева — 4%;
Слава, Лолита Милявская, Клава Кока и Елена Ваенга — по 3%.
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