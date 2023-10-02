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В Волгограде экс-следователь получил десять лет строгого режима за взятки
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Волгоградский областной суд оставил в силе приговор в отношении бывшего следователя регионального СУ СК, который ранее получил десять лет строгого режима за взятки в 21 миллион рублей.
Экс-следователь с 2017 по 2019 год получал взятки от фигурантов дела за то, чтобы изменить меру пресечения с заключения на домашний арест, пишут РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ. Взятки передавали через посредника.
И следователь, и посредник позже были задержаны. По решению Дзержинского районного суда следователь получил десять лет колонии строгого режима и штраф в 12 миллионов рублей, также его лишили звания майор юстиции. Посредник получил восемь лет строгого режима и такой же штраф.
Оба приговора позже были обжалованы, однако областной суд оставил приговор первой инстанции без изменений.
Экс-следователь с 2017 по 2019 год получал взятки от фигурантов дела за то, чтобы изменить меру пресечения с заключения на домашний арест, пишут РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ. Взятки передавали через посредника.
И следователь, и посредник позже были задержаны. По решению Дзержинского районного суда следователь получил десять лет колонии строгого режима и штраф в 12 миллионов рублей, также его лишили звания майор юстиции. Посредник получил восемь лет строгого режима и такой же штраф.
Оба приговора позже были обжалованы, однако областной суд оставил приговор первой инстанции без изменений.
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