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В Подмосковье перевернулся автобус, перевозивший 30 детей
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Подмосковье перевернулся автобус, перевозивший 30 детей и семь сопровождающих взрослых. Дети не пострадали.
Сегодня около 08:20 на 17 километре Фряновского шоссе в Щелковском городском округе автобус съехал в кювет и перевернулся. «По предварительной информации, водитель 1953 года рождения, управляя автобусом, в котором находилось 30 детей и 7 взрослых, совершил съезд на обочину с последующим опрокидыванием», — сообщает местная полиция.
В прокуратуре региона уточнили, что водителю, по предварительной информации, стало плохо.
«Во время движения водитель почувствовал себя плохо, потерял управление, в связи с чем автобус скатился в кювет. В результате происшествия дети не пострадали, водителю и одному из сопровождающих оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении прокуратуры.
Автобус перевозил детей из города Щелково в гимназию, расположенную в селе Душоново.
Сегодня около 08:20 на 17 километре Фряновского шоссе в Щелковском городском округе автобус съехал в кювет и перевернулся. «По предварительной информации, водитель 1953 года рождения, управляя автобусом, в котором находилось 30 детей и 7 взрослых, совершил съезд на обочину с последующим опрокидыванием», — сообщает местная полиция.
В прокуратуре региона уточнили, что водителю, по предварительной информации, стало плохо.
«Во время движения водитель почувствовал себя плохо, потерял управление, в связи с чем автобус скатился в кювет. В результате происшествия дети не пострадали, водителю и одному из сопровождающих оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении прокуратуры.
Автобус перевозил детей из города Щелково в гимназию, расположенную в селе Душоново.
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