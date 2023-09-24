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В Испании при пожаре в ночном клубе погибли 13 человек, 18 пропали без вести
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В испанском городе Мурсия при пожаре в ночном клубе погибли 13 человек.
Не менее 18-ти считаются на данный момент пропавшими без вести, сообщают испанские СМИ.
По информации El Pais, этаж ночного клуба, на котором произошел пожар, стал для посетителей «смертельной ловушкой». Люди не могли выбраться из помещений, которые очевидцы описывают как лабиринт.
С родственниками погибших и пропавших без вести работают психологи. Мэр города объявил трехдневный траур.
По данным издания El Mundo, пожар в ночном клубе стал самым смертоносным после трагедии 1990 года, когда в похожем ночном клубе в Сарагосе погибли 43 человека.
Не менее 18-ти считаются на данный момент пропавшими без вести, сообщают испанские СМИ.
По информации El Pais, этаж ночного клуба, на котором произошел пожар, стал для посетителей «смертельной ловушкой». Люди не могли выбраться из помещений, которые очевидцы описывают как лабиринт.
С родственниками погибших и пропавших без вести работают психологи. Мэр города объявил трехдневный траур.
По данным издания El Mundo, пожар в ночном клубе стал самым смертоносным после трагедии 1990 года, когда в похожем ночном клубе в Сарагосе погибли 43 человека.
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